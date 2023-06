Donna inseguita con l'auto mentre torna a casa ad Albanella: si cerca un uomo

Momenti di paura, ad Albanella, dove una donna, mentre rientrava con la sua auto presso la sua abitazione in località Vuccolo Cappasanta, è stata pedinata da una vettura di colore grigio che ha tentato più volte di bloccarla spingendola ai lati della carreggiata.

Il fatto

Alla guida della vettura - riporta Infocilento - pare ci fosse un uomo con i capelli bianchi che sarebbe sceso anche dal veicolo per cercare di fermare la donna. Ma, quest’ultima, ha proseguito il suo tragitto ricevendo come risposta parole offensive. Quest’ultima, una volta giunta a casa, ha raccontato tutto ai familiari. In queste ore si sta cercando di risalire all’identità dell’uomo che, nel frattempo, si è dato alla fuga.