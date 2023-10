"C'è solo disordine in questa casa", figlia prende a martellate la madre ad Albanella

Dramma sfiorato, ieri, ad Albanella, dove una donna, al culmine di un litigio, avrebbe preso a martellate la madre settantenne colpendola alle gambe e alle braccia. A far scatenare l’acceso diverbio, poi sfociato in una vera e propria aggressione, il disordine in casa.

I soccorsi

Le grida delle donna – secondo quanto ricostruito finora – avrebbero destato l’attenzione dei vicini di casa che l’avrebbero vista a terra davanti all’abitazione mentre tentava di fuggire dall’ira della figlia. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.