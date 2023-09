Ritrovato ordigno bellico ad Albanella: scatta l'evacuazione di una palazzina

Il Comune di Albanella ha firmato un’ordinanza per chiedere l’evacuazione dell’edificio al civico 5 situato in via Santa Sofia. La decisione è stata assunta dopo il ritrovamento di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

La disposizione

I residenti dovranno lasciare la loro palazzina dalle ore 8 di domani (lunedì 18 settembre 2023) fino al termine delle operazioni di bonifica, che saranno coordinate dalle forze dell’ordine e dalla Protezione Civile.