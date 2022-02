Furto in un bar ad Albanella, bottino di 10mila euro: si indaga

Ladri in azione ad Albanella. Nella notte tra martedì e mercoledì, ignoti hanno fatto irruzione prima in un bar e poi in un’abitazione in via Piano del Carpine.

Il bottino

All’interno dell’attività commerciale hanno rubato sigarette, banconote e biglietti “Gratta e Vinci” per un bottino complessivo di oltre 10mila euro; mentre nella casa situata a poca distanza soltanto alcuni salumi. Su entrambi i furti sono in coso le indagini dei carabinieri.