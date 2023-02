Azzannato dal pitbull mentre va al supermercato: ragazzo di Albanella in ospedale

Momenti di paura, ad Albanella, dove un ragazzo è stata azzannato dal un pitbull. Il giovane, mentre si recata al supermercato, è stato aggredito dal cane che era tenuto al guinzaglio dal proprietario, il quale, però, non è riuscito a tenerlo fermo.

La corsa in ospedale

La vittima è stata morsa ad una caviglia e ad un gluteo. E, per questo, trasportata in ospedale per essere medicata. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica e le responsabilità dell'aggressione.