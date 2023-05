Dramma ad Albanella, uomo trovato morto in una stalla: si indaga

Tragedia, oggi, nel piccolo comune di Albanella, dove un uomo di 48 anni è stato trovato morto all’interno della stalla situata nei pressi della sua abitazione. A fare scoperta è stata la moglie.

Il dramma

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, che non escluderebbero la pista del suicidio. Il 48enne lascia la moglie e tre figli.