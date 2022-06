Scoppia bottiglia di alcol denaturato: 25enne ricoverata per ustioni

Una ragazza di 25 anni si sarebbe ferita, ad Albanella, nei giorni scorsi, in seguito allo scoppio di una bottiglia di alcol denaturato. La ragazza ha riportato lesioni e ustioni su buona parte del corpo.

Il dramma

La giovane si trova a Brindisi, presso il Centro ustioni dell'ospedale. Non vi erano posti al presidio di Napoli. L'incidente si sarebbe verificato in casa, martedì sera, con l'esplosione della bottiglia forse dovuta all'eccessivo calore o perchè esposta vicino ad una fonte specifica. La ragazza sarebbe stata a quel punto ferita dalle fiamme, generate dopo la rottura dell'oggetto. Un primo soccorso presso l'ospedale di Roccadaspide, per le prime cure. Poi il trasferimento presso ospedale specializzato per quel genere di ferite. La ragazza si trova ricoverata in terapia intensiva