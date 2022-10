"Si deve pagare il taglio dell'erba", rissa in una palazzina ad Albanella: due feriti

Paura, ieri, ad Albanella, dove una violenta lite è sfociata in una vera e propria rissa. L’episodio si è verificato in una palazzina di via Roma.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, pare che a scatenare la rissa sia stata la richiesta di denaro ad un magrebino per le operazioni di sfalcio dell’erba condominiale, la cui spesa di solito viene divisa tra i condomini. Nella lite sono rimaste ferite due persone: un cittadino italiano e il magrebino. Le altre persone coinvolte fortunatamente sono illese. Nel corso della lite, un altro cittadino straniero avrebbe addirittura minacciato di lanciare dal balcone una bombola di gas.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno condotto i due feriti in ospedale per le cure del caso. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno già raccolto le prime testimonianze.