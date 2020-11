Mistero ad Albanella, carabinieri e pompieri scavano in un terreno

Mistero, questa sera, ad Albanella, dove numerose pattuglie dei Carabinieri sono arrivate insieme ai vigili del fuoco nella contrada rurale di Bosco Camerine.

Le indagini

La zona è stata delimitata per consentire operazioni di scavo effettuate con mezzi meccanici. Ancora non si conoscono i dettagli. Circolano varie ipotesi: c’è chi pensa alla ricerca del cadavere di un uomo che sarebbe scomparso, ma non si esclude neanche che gli scavi siano scattati per accertare la presenza di rifiuti tossici interrati. Almeno per il momento le Forze dell’Ordine restano con le bocce cucite. Qualcosa potrebbe emergere nella giornata di domani.