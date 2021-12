Scomparso da una settimana: Albanella in apprensione per Peppino

Albanella in apprensione per Giuseppe Gaudiano, detto Peppino. Il 51enne è scomparso dal 12 dicembre: l'ultima volta è stato avvistato in piazza.

L'appello

La sorella ha lanciato un appello di aiuto per ritrovarlo: l'uomo non ha con sè il cellulare. Il caso è rimbalzato anche sul programma nazionale "Chi l'ha visto?". Chiunque ne avesse notizia, può contattare le forze dell'ordine.