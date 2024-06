Tentato furto in una scuola: ladri messi in fuga dai vigilanti

Tentato furto, la scorsa notte, ad Albanella, dove i ladri hanno fatto irruzione all’interno dell’istituto scolastico di via Marconi per rubare computer e materiale informativo utilizzato dagli alunni.

Le indagini

La loro presenza, però, non è passata inosservata ai vigilanti che sono riusciti a metterli in fuga obbligandoli ad abbandonare la refurtiva. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.