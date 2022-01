Entrano in un albergo, si ubriacano, litigano e poi portano via le sigarette: quattro denunce

Quattro persone di 31, 33, 38 e 49 anni - tre residenti ad Eboli e una a Campagna – sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per violenza privata in concorso e furto aggravato. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, durante la notte dell’8 gennaio scorsa, uno di loro si sarebbe intrufolato da una finestra all’interno di un albergo di Campagna. Subito dopo, poi, avrebbe fatto entrare gli altri tre svegliando una dipendente della struttura per farsi servire da bere.

La lite furibonda

Dopo aver ingerito una grande quantità di alcol, i quattro avrebbero iniziato a discutere animatamente costringendo la donna a fuggire. Uno dei quattro, approfittando della confusione, avrebbe rubato vari pacchetti di sigarette da un espositore per un importo totale di circa 100 euro per poi allontanarsi. L’episodio è stato prontamente denunciato dai proprietari dell’albergo ai militari dell’Arma, che hanno avviato subito le indagini.