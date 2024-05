Pontecagnano, 12 alberi abbattuti in un'area pubblica: "Lanzara come Bolsonaro"

È polemica a Pontecagnano Faiano dopo l'abbattimento di dodici alberi nell’ex asilo di via Alfani ora adibito a sede dell’ufficio Lavori Pubblici. Legambiente ha criticato duramente tale azione facend una richiesta di accesso agli atti per chiarire quanto accaduto. Fra gli alberi abbattuti vi è anche un platano secolare.

Il commento di Bisogno

Per il capogruppo di Città Pubblica, Giuseppe Bisogno, si tratta "dell’ennesimo scempio che per l’ennesima volta dimostra tutto ciò che l’amministrazione è". Secondo Bisogno da questa vicenda emerge "ilnon rispetto per l’ambiente, perché la decisione sembra essere immotivata, il non rispetto per i cittadini, che non sono stati né informati e né tantomeno consultati, il non rispetto per Pontecagnano Faiano che sta vedendo deturpati tanti luoghi cari a tutti". Bisogno ha annunciato un'interrogazione "al fine di ottenere tutti i dettagli di tali abbattimenti e lo studio, con data antecedente al taglio degli alberi, che certifichi la pericolosità o eventuali malattie delle piante". E infine l'attacco: "Altro che città ,Green'. Questa è l’Amazzonia di Bolsonaro".