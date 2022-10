Alberi pericolosi abbattuti a Torrione, ma alcuni residenti protestano. Vicesindaco e assessore: "No a critiche prive di senso" 

La manutenzione del verde pubblico, così come il monitoraggio delle alberature, risultano fondamentali in città. Lo dimostrano i disagi e i rischi legati alla eventuale caduta improvvisa di rami e arbusti che può provocare danni a cose o persone, arrivando a intaccare l'incolumità pubblica. Per scongiurare tali situazioni, l'amministrazione comunale di Salerno ha disposto, dunque, l'abbattimento di diversi arbusti pericolosi a Torrione, tra via Guarico e nei pressi della scuola Matteo Mari.

La polemica e il chiarimento

Tuttavia, alcuni residenti hanno mosso critiche all'operato del Comune per "non amare il verde e per aver privato la strada di quegli alberi". Alberi che, tuttavia, presentando tronchi vuoti all'interno, sarebbero potuti cadere al suolo, finendo su auto o persone. "Siamo aperti ad ogni critica o confronto, purché questi abbiano delle basi reali - ha replicato il vicesindaco Paky Memoli - Il primo interesse dell'amministrazione comunale è la tutela della incolumità pubblica: se non avessimo disposto l'abbattimento degli alberi pericolosi e questi poi, cadendo, avessero ferito persone o danneggiato cose, probabilmente chi ora ci muove critiche, ci avrebbe accusato di non adempiere ai nostri doveri". E l'assessore all'Ambiente, Massimiliano Natella incalza: "A Torrione, in base ai dati del censimento dell'ufficio Verde Pubblico, sono emerse molte criticità. Vi erano diverse alberature di categoria "C" (a rischio) e "D" (da abbattere). Alcune, quindi, sono state solo potate perché ancora sane. Altre, invece, si sono rivelate malandate perché i tronchi erano completamente vuoti e sono stati quindi abbattute. L'intervento su Torrione sarà completato con altre potature o abbattimenti".