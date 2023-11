Maltempo, allagamenti e alberi caduti a Salerno e in provincia

Il maltempo che, da ieri sera, si sta abbattendo sulla città di Salerno e in molte aree della provincia sta provocando non pochi disagi. Sterpaglie rami di alberi sono caduti, ad esempio, nel parcheggio del cinema “The Space” fortunatamente senza provocare danni a cose o persone. Due alberi, invece, sono crollati in Via Costantino l’Africano sfiorando le vetture parcheggiate lungo la carreggiata. Allagamenti si registrano anche sui rioni collinari, da Matierno e Giovi, e in alcune aree della zona industriale.

Nella Valle dell'Irno

Disagi anche in provincia. Particolarmente colpita la città di Baronissi, dove da ieri sera sono in azione le squadre del nucleo comunale di protezione civile, dell’associazione “Il Punto”, dell’impresa di manutenzione comunale “ Napoli”, dell’impresa “Igiene urbana”, coordinate dal Comando di Polizia Municipale e dal Responsabile dell’Ufficio Patrimonio comunale. “Ben fronteggiati, per ora, gli effetti delle fortissime precipitazioni di questa notte” scrive, sui social, il sindaco Gianfranco Valiante.