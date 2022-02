Raffiche di vento e danni: alberi in strada e traffico bloccato, gli interventi dei vigili del fuoco

Raffiche di vento e danni, nel nostro territorio. Questa mattina, infatti, i vigili del fuoco sono entrati in azione a seguito di manufatti divelti e alberi caduti che ostruivano il transito veicolare.

Gli interventi

In particolare, alle 11, è caduto un albero d'alto fusto sulla SP 214 mel tratto che collega Sieti e Capitignano, a Giffoni, isolando le 2 frazioni di Prepezzano. Il primo intervento è stato effettuato dalla squadra dei caschi rossi di Giffoni, ma, a causa del fusto, si è reso necessario l'intervento dell'autogru inviata dalla sede centrale, per movimentare i tronchi e garantire il ripristino della viabilità. A seguire, alle 12.30 un altro grosso albero è finito sulla A2, prima dello svincolo di Baronissi: i vigili del fuoco di Mercato San Severino hanno liberato la sede stradale, ma l'asse autostradale è rimasto congestionato per ore, con code chilometriche. Ancora impegnate, intanto, per interventi simili, tutte le squadre dei vigili del fuoco. Tuttavia, fortunatamente, nessuna vittima registrata.

Foto alberi caduti sul Lungomare di Guglielmo Gambardella