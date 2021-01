“Ripiantiamo il Natale” a Cava: appuntamento per la consegna degli alberi non recisi

Al via, la quarta edizione dell’ iniziativa “Ripiantiamo il Natale”, promossa da Progetto Diecimetri, Rete Volontari Cava, Primaurora, Club Alpino Italiano, Terramia Diecimare, Casamia onlus, Genitori Insieme, Scout CNGEI, Legambiente Terra Metelliana, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente. L'appuntamento domenica prossima 17 gennaio, alle ore 10.30, presso il parcheggio di viale Gramsci, dove potranno essere consegnati (anche in caso di pioggia) gli alberi che non sono stati recisi, e che saranno ripiantati negli spazi verdi cittadini.

Parla l’assessore all’Ambiente Nunzio Senatore