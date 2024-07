Nuovo "albericidio" a Salerno, cittadini in rivolta: "Mancano programmazione e manutenzione"

Un altro "albericidio" in pieno centro di Salerno. Ad essere abbattuti, questa volta, sono stati alcuni pini in via Piave.

Gli interventi del Comitato

La decisione ha scatenato la polemica del Comitato di Quartiere San Francesco, che con la sua presidente, Laura Vitale, si è lanciato all'attacco dell'amministrazione comunale: "Ancora uno scempio. Siamo arrabbiati, abbiamo le lacrime agli occhi. Stanno tagliando gli alberi a via Piave, gli ultimi pini rimasti. L’anno scorso avevano già abbattuto gli eucalipti. Non c’è una programmazione, non c’è una manutenzione del verde pubblico. Ci stanno togliendo tutti gli alberi di Salerno. È uno schifo". Sulla stessa linea Rosanna Romano, altra componente del Comitato: "Non si sa se quest’albero che hanno tagliato fosse malato o meno. Qualche giorno fa era stato rimosso un ramo pericolante. Vedendo i Vigili del Fuoco all'opera abbiamo pensato che presto avrebbero tagliato l'intero albero, come è accaduto. Magari era malato? Ma anche se fosse stato malato non vi è programmazione. Anche i mercatali hanno le loro colpe perché si lamentano che i tronchi emanano resina. Le loro colpe ci sono, però la mancata manutenzione è evidente. Questi alberi non vengono mai, mai, mai potati nei rami sottostanti. Ora, con questo caldo, è veramente un deserto".