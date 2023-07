Attimi di paura in via Italia a Battipaglia per la caduta di un grosso albero. Due persone, marito e moglie, sono rimaste ferite.

Il fatto

L'albero, come riporta SeiTv, è caduto intorno alle ore 20 ed ha colpito una coppia che si trovava nei pressi. Sul posto immediato l'arrivo degli operatori del soccorso del Vopi, che ha verificato le condizioni dei malcapitati ed ha provveduto a trasportare in ospedale l'uomo, il quale ha riportato una ferita alla testa per la quale si sono resi necessari ulteriori accertamenti. L'area è stata messa in sicurezza ed è in corso di accertamento la dinamica di quanto accaduto.