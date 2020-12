Dramma sfiorato a Montecorvino per l'albero caduto, al via la rimozione e le verifiche

Dramma sfiorato, come è noto, ieri sera, a Montecorvino Pugliano dove, a causa del forte vento e delle piogge, un albero di alto fusto si è abbattuto sul muro perimetrale del cimitero degli inglesi.

La messa in sicurezza

La zona è stata subito messa in sicurezza dalla Protezione Civile Comunale e per fortuna non si è registrata nessuna conseguenza per i cittadini. "I tecnici del Comune coordinati dal consigliere delegato Carmine Aversa stanno provvedendo alla rimozione dell’albero. - ha fatto sapere nel pomeriggio di oggi il sindaco Alessandro Chiola- Nelle prossime ore un perito verificherà la stabilità degli altri pini presenti nella zona. E provvederemo ad aggiornare il piano arboreo comunale. La sicurezza dei cittadini prima di tutto".

