Albero cade e danneggia le auto in sosta al Parco Arbostella, intanto un ratto entra in casa e morde una donna sul Carmine

Salerno nel degrado, tra verde privo di cura e conseguenti cadute di grossi arbusti, nonchè con igiene che lascia a desiderare e la proliferazione di topi e insetti molesti. Queste le ultime segnalazioni che giungono dai cittadini: in particolare, al Parco Arbostella all'interno del lotto 6, è precipitato un albero che ha colpito alcune auto in sosta. Ingenti i danni alle vetture, ma fortunatamente nessuna persona ferita. Sul posto, la Polizia Municipale e i vigili del fuoco.

Il fatto

Intanto, sempre di oggi, la segnalazione circa quanto accaduto in una traversa di via Pio XI, dove un ratto sarebbe entrato in una casa e avrebbe morso la guancia ad una donna che dormiva, come riporta Il Mattino. Il fatto è avvenuto in un appartamento sito in via Matteo Liberatore: la malcapitata è dovuta ricorrere all'uso di antibiotici a causa della ferita. Necessaria, dunque, una derattizzazione urgente nella zona e non solo.