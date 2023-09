Tangenziale di Salerno, albero cade su camion in transito

Attimi di paura questa mattina sulla tangenziale di Salerno per la caduta di un albero. Il fatto si è verificato intorno alle ore 6 fra l'ingresso della galleria di Fratte e l'uscita di Torrione. Secondo il racconto di un testimone, parte dell'albero sarebbe caduta su un camioncino senza provocare danni. Dopo la caduta, molti camion non sono riusciti a transitare per via della presenza dell'albero sulla sede stradale.