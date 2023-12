Vietri sul Mare, albero pericolante: il Comune decide di tagliarlo

Il Comune di Vietri sul Mare ha disposto il taglio dell’albero situato in via Giuseppe Mazzini, nei pressi della casetta dell’acqua, ritenuto a rischio caduta.

La decisione è arrivata a seguito del sopralluogo dei tecnici, dal quale è emerso che l’albero “si trova in condizioni di estrema pericolosità” tanto da essere inserito nella classe di cedimento “estrema”. “Per questo – si legge nella determina di affidamento dell’intervento – l’albero va tagliato”.