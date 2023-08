Sarà abbattuto domani, martedì 22 agosto, a partire dalle ore 7, il cedro ubicato in Piazza Aldo Moro a Battipaglia.

L'abbattimento

Le operazioni di abbattimento controllato arrivano in seguito alla perizia effettuata seguito della caduta di uno degli alberi situati in piazza Aldo Moro. A seguito di tale perizia, il cedro in questione è risultato essere in pericolo.