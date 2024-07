Drink alcolici a due ragazze minorenni: chiuso bar del centro di Salerno

Un bar del centro di Salerno è stato chiuso, per quindici giorni, dal Questore di Salerno Giancarlo Conticchio, il quale ha emesso il provvedimento ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Il caso

In particolare, durante i servizi “Movida” per controllare i locali maggiormente frequentati da giovani adolescenti, gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura hanno fermato due ragazze intente ad uscire nell’area esterna del bar mentre tenevano in mano due drink appena serviti. Dai successivi accertamenti, le giovane sono risultate minorenni e le bibite cocktail a contenuto alcolico.Le adolescenti, di 17 anni, avevano ottenuto le bevande alcoliche senza che il titolare/gestore chiedesse loro il documento di identità.

I precedenti

Il Questore ha disposto la sospensione dell’attività - fa sapere la Questura di Piazza Amendola in una nota stampa - “attesa anche la condotta recidivante del proprietario del bar che, nel corso del mese di maggio, era già stato destinatario del citato provvedimento questorile, in quanto contravvenzionato in occasione dei precedenti controlli nei quali gli era stata altresì contestata anche la somministrazione di alcol a minori infrasedicenni e pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria competente”.