Allarme alcol tra i minori: commissione a Palazzo di Città, gli impegni del Comune e della Polizia Municipale

Si è tenuta stamattina, a Palazzo di Città, la seconda commissione riguardante il consumo di alcol tra i minorenni. Ieri, il presidente della Commissione Cultura, il consigliere Arturo Iannelli ha convocato una prima riunione congiunta con Annona e Trasparenza, alla presenza proprio dell'assessore alla Trasparenza e alla Sicurezza urbana, Claudio Tringali. Oggi si è estesa la Commissione alla partecipazione del comandante della Polizia municipale Rosario Battipaglia e ai consiglieri della commissione Politiche sociali.

"È necessario seguire questo preoccupante fenomeno tra i giovani, predisporre pattugliamenti interforze serrati nella zona della movida, sanzionare gli esercenti commerciali che vendono alcolici ai minorenni e predisporre controlli ai supermercati e ai distributori.

L'assessore Tringali si farà promotore per la convocazione di una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza che affronterà proprio questo problema. Stamattina abbiamo ascoltato il comandante Battipaglia il quale ha convenuto sull'utilità di tale comitato con il quale collaborerà per contrastare tale fenomeno".