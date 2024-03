Alcool ai minori, l'annuncio: "A Salerno tutti i locali dovranno esporre il divieto all'ingresso"

“Stiamo valutando di istituire l’obbligo per gli esercenti di esporre in maniera visibile il cartello con l’articolo 689 del codice penale che proibisce la distribuzione dell’alcool ai minori”. Lo ha annunciato in consiglio comunale Arturo Iannelli, presidente della commissione Ambiente e Cultura, rivolgendosi agli studenti dell’istituto “Da Procida” che hanno assistito all’assise. “È una lotta che va fatta dovunque – ha aggiunto Iannelli - soprattutto in una città dove tanti giovani vengono ricoverati per coma etilico”.