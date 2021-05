Stroncata da un aneurisma a 32 anni, la famiglia di Alessandra acconsente alla donazione degli organi

Salerno si stringe attorno alla famiglia Maddalo-Napolitano, per l'improvvisa scomparsa di Alessandra Napolitano, 32enne stroncata da un aneurisma. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi, compiendo l'ultimo atto d'amore da parte della giovane mamma, benvoluta e amata da chiunque la conoscesse. Messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia si sono susseguiti incessanti sui social, in questi giorni.

Vorrei scrivere tanti pensieri per ognuno di voi... In tantissimi siete stati vicini a me e alla mia famiglia, scusate se non esprimo altro ma i miei pensieri vanno altrove, sappiate però che abbiamo apprezzato la vostra vicinanza arrivataci in qualunque modo anche con un semplice cuoricino. Grazie a tutti