Valle dell'Irno: il maggiore Cisternino promosso a tenente colonnello

E' l'ufficiale più alto in grado che abbia mai comandato la Compagnia dei Carabinieri di Mercato San Severino. Il maggiore Alessandro Cisternino, da quattro anni comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mercato San Severino, è stato promosso al grado di tenente colonnello. L'ufficiale superiore, nel corso della sua carrieraha ricoperto altri incarichi di comando presso le Compagnie Carabinieri di Cerignola, Eboli e presso i Nuclei Investigativi di Foggia e Frascati. Nelle ultime ore il Comandante Provincialedi Salerno, Colonnello Gianluca Trombetti ha consegnato simbolicamente i gradi all’ufficiale.

Approfitto per ringraziarli ancora una volta per l'attenzione con il quale il nostro territorio viene monitorato al fine di garantire legalità e tranquillità ai cittadini, ringraziamento che chiaramente estendo a tutte le forze dell'ordine quotidianamente impegnate nella nostra Città".

"E’ una promozione più che meritata per la grande professionalità costantemente dimostrata dal neo tenente colonnello Cisternino, sempre disponibile ed attento alle esigenze della comunità di Roccapiemonte e per il lavoro svolto sul nostro territorio. Continueremo a tenere, come sempre, un rapporto di profonda collaborazione con il comandante Cisternino, al quale vanno ancora i miei complimenti, e con tutti i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, fondamentali per garantire legalità e sicurezza nella nostra cittadina"