"Depuratore di Pioppi va dislocato", l'appello del Codacons accolto anche dai Comuni

E' stato accolto dai sindaci e dal presidente del Consac, l’appello del Codacons Cilento per l’abbattimento del depuratore di Pioppi.

L'appello

"L’impianto di depurazione di Pioppi va smantellato poichè deturpa un angolo di costa tra i più belli d’Italia. “Sorto negli anni 60, per le esigenze del piccolo borgo di Pioppi, oggi rappresenta un pugno nell’occhio per chi visita la costiera cilentana e il piccolo borgo marinaro patria della dieta mediterranea” – afferma il responsabile del Codacons Cilento Bartolomeo Lanzara. Negli ultimi giorni, il Codacos Cilento ha lanciato un appello alle autorità affinchè l'impianto di depurazione, tramite finanziamenti regionali, venga dislocato in una zona marginale diversa da quella attuale.

« Questo depuratore rappresenta la scarsa sensibilità ambientale che dagli anni ’60 agli anni ’80 era presente nel Cilento. Era il periodo della cementificazione delle coste per scopi economici senza considerare i danni irreversibile all’ambiente. Errori che oggi vanno sanati se vogliamo che il nostro territorio rappresenti un modello di sviluppo e una risorsa per i nostri figli ».