Pagani, prodotti per l’infanzia per le famiglie meno abbienti

L’acquisto di generi alimentari presso il Banco Alimentare è pensato per integrare quei prodotti essenziali per neonati e bambini, che rappresentano un costo notevole sulla spesa familiare, ma che in genere non sono previsti negli aiuti alimentari

Circa 19 mila euro in prodotti per l’infanzia a disposizione delle famiglie paganesi con figli piccoli che ne abbiano necessità: per il secondo anno il Comune di Pagani, in sinergia con l’azienda consortile Agro Solidale e la rete di associazioni del territorio, ha investito parte delle risorse da spendere per l’emergenza sociale causata dal Covid-19 in favore del benessere dei più piccoli. L’acquisto di generi alimentari presso il Banco Alimentare è pensato per integrare quei prodotti essenziali per neonati e bambini, che rappresentano un costo notevole sulla spesa familiare, ma che in genere non sono previsti negli aiuti alimentari. Si tratta di latte in polvere, biscotti plasmon, prime pappe biologico, omogeneizzati a frutta e carne, pannolini, pastina primi mesi.

Gaetano Cesarano, consigliere comunale delegato alle Politiche Sociali del Comune

Il ruolo di chi si occupa di sociale è prima di tutto intercettare i bisogni reali del tessuto in cui opera. Senza dubbio gli aiuti alimentare che si offrono alle famiglie in difficoltà non esauriscono i bisogni alimentari di tutte le fasce d’età. Per questo motivo abbiamo voluto che parte di questi investimenti fossero destinati ai beni di prima necessità per i più piccoli, che sappiamo quanto possano essere prioritari e allo stesso tempo incidere fortemente sul bilancio economico di una famiglia.

Le famiglie che ne abbiano necessità, possono rivolgersi, a partire dalla prossima settimana, all’azienda consortile Agro Solidale o ad una delle associazioni della rete di solidarietà paganese di seguito:

-Parrocchia San Sisto II

-Associazione Pane e libri per tutti

-Associazione Una Pagani Migliore

-A.P.C. Papa Charlie Odv

-APS Agro Progresso e Ambiente

-Proloco Nocera de Pagani “G. Violante”

-Associazione Autismo fuori dal Silenzio Onlus

-ANMIC Salerno

-Associazione “San Giuseppe Moscati, il medico dei poveri no profit”

-Associazione Nazionale No Aids Onlus

-Parrocchia Santa Maria Del Carmine

-Koru

-Autismo e Aba Cooperativa Sociale

-Parrocchia Corpo di Cristo

-Croce Rossa Italiana Comitato Agro