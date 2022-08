Allaccio abusivo alla rete idrica di un familiare: nei guai 44enne a Positano

Un 44enne di Positano è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria perché accusato di aver creato un allaccio idrico abusivo collegato con l’utenza privata di un parente, residente nella stessa palazzina.

I controlli

I carabinieri, in particolare, hanno scoperto che l’uomo era stato capace di dar installare un bypass proprio sulla tubatura del familiare con l’obiettivo di risparmiare sulla bolletta. A far partire i controlli la segnalazione proprio di quest’ultimo, insospettivo dai consumi elevatissimi emersi proprio dalle ultime bollette. Di qui il blitz e la scoperta dal raggiro. Il 44enne, dopo essere stato sottoposto ai domiciliari, è tornato in libertà in attesa del processo.