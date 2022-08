Allagamenti a Pontecagnano, la replica dell'amministrazione: "Eventi climatici simili non annullano rischi"

"Eventi climatici così importanti non possono annullare il rischio di allagamenti". L'amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano rispedisce al mittente le critiche e relative ai disagi registrati in via Alfani a seguito delle forti piogge di lunedì pomeriggio ed annuncia l'avvio di nuovi lavori. Gli interventi messi finora in campo, infatti, non hanno risolto del tutto le problematiche di quella zona, che ad ogni forte nubifragio si trasforma in una vera e propria "piscina" con tutti i disagi conseguenti per garage, cantine ed abitazioni a piano terra

La replica

"Gli interventi di manutenzione effettuati finora insieme agli altri che abbiamo in cantiere, sono volti a ridurre enormemente il problema" spiega il sindaco, Giuseppe Lanzara. "Gli eventi climatici così importanti - aggiunge il primo cittadino - non possono annullare il rischio di allagamenti, ma la frequenza rispetto al passato si è ridotta notevolmente e adesso sono episodi molto più limitati e sporadici". Ad annunciare nuovi interventi l'assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Sica: "A breve inizieranno i lavori di via Alfani - appaltati da qualche giorno - Per un importo totale da progetto di 700mila euro finanziati dal ministero dell'Interno. Interventi fatti per mitigare il problema".