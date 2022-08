Allagamenti a Pontecagnano, il Movimento Cinque Stelle: "Cambiare l'approccio ai problemi"

È polemica dopo gli allagamenti registrati nella giornata di ieri a Pontecagnano Faiano. A chiedere interventi immediati è il Movimento Cinque Stelle, che, nel contempo, propone anche una soluzione: i rains garden.

La proposta

"Questo sistema - spiegano i pentastellati - controlla il flusso dell'acqua piovana sul suolo cittadino, è in grado di trattenere oltre il 50% delle precipitazioni e in generale dell'acqua che, accumulata sui tetti delle case, sulle strade ed i marciapiedi raggiunge "l'aiuola" nella quale vengono coltivate specie autoctone". Un modo per prevenire "il collasso della rete fognaria e la formazione di zone di allagamento". "Al sindaco Lanzara diciamo: forse è arrivato il momento di cambiare l'approccio ai problemi".