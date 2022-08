Allagamenti a Pontecagnano, l'assessore Sica: "Le polemiche non risolvono i problemi"

Non si placano le polemiche sugli allagamenti registrati in via Alfani a Pontecagnano Faiano. A lanciarsi all'attacco il consigliere comunale di Forza Italia Raffaele Silvestri, che ha criticato duramente l'amministrazione in merito ai lavori effettuati nei mesi scorsi. "Non è bastato - afferma Silvestri - l'intervento da 120mila euro pubblicizzato come risolutivo dal sindaco Lanzara e dall'assessore Sica. A questo è seguito un ulteriore intervento che si è rivelato, nostro malgrado, sempre fallimentare. Denaro pubblico speso senza risolvere questa problematica e tanta arroganza, inadeguatezza e nessun segnale di umiltà da parte di questa amministrazione targata Pd".

La replica

A rispondere alle accuse ci ha pensato l'assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Sica, che in un lungo post pubblicato sulla sua pagina facebook ha elencato gli interventi effettuati e chiarito la situazione attuale. "I fenomeni piovosi rapidi, intensi e violenti - ha spiegato l'assessore - che hanno interessato il centro città il 22 agosto hanno rappresentato di nuovo una eccezionalità nelle sue proporzioni. A distanza di un anno circa si ripresenta un nuovo evento simile ma ancor più breve ed ancora più intenso. Detto questo, nell'anno 2021, prima il 27 giugno, poi l'1ottobre sono stati eseguiti due interventi, commissionati per mitigare il fenomeno degli allagamenti, dando alla rete fognaria esistente minori punti critici al fine di sopportare piogge più intense".

I lavori

"Nelle prossime settimane - ha aggiunto Sica - inizieranno i lavori lungo Via Alfani, per aumentare le opere che possano mitigare questi fenomeni, e cercando di realizzare un intervento che possa essere utile quale misura emergenziale che eviti alla fogna in questione (via Alfani e Via Torino) di andare in pressione. Sia ben chiaro: il sistema fognario del nostro paese è stato nei decenni passati realizzato senza alcun criterio di separazione tra le acque piovane e quelle nere. Opere realizzate senza alcun controllo in decine e decine di anni, durante la crescita e lo sviluppo edilizio della nostra città. Le soluzioni ci sono, ma non tutte di facile attuazione, sia per aspetti economici, sia per aspetti tecnici.Si sta lavorando infatti anche insieme ad RFI per la realizzazione di nuovi bypass che attraversino la linea ferrata, in occasione della realizzazione della linea metropolitana, onde spezzare in più punti la rete fognaria che corre lungo essa (da S.Antonio a via Roma), evitando il punto di imbuto a Via Torino".

"Ogni polemica di pseudo addetti ai lavori - conclude Sica - che hanno a cuore l'ambiente senza conoscenza della complessità del proprio territorio ed ogni strumentalizzazione di chiacchieratori e/o mestieranti della politica nostrana senza memoria lodevole sul groppone non darà alcun valore aggiunto alla risoluzione del problema".