Maltempo, allagate le scuole ad Agropoli e a Vallo. Gli studenti del liceo Gatto: "Pretendiamo manutenzione"

Allagate numerose scuole ad Agropoli e a Vallo della Lucania: questa mattina molte scuole del Cilento, a seguito delle forti piogge, si sono allagate costringendo studenti e personale all’evacuazione. "Nonostante nella giornata di ieri la protezione civile abbia diffuso l’allerta meteo di livello arancione per tutta la regione Campania per la giornata di oggi, la maggior parte delle scuole della provincia di Salerno non sono state chiuse causando danni e disagi alle strutture, al corpo studentesco e al personale. - osservano i rappresentanti degli studenti del liceo Gatto di Agropoli, Paola Ferraioli e Gabriele Siano- Come ogni anno alla prima pioggia le nostre scuole si ritrovano in questa situazione; aule e corridoi allagati, mobilità cittadina completamente bloccata e impossibilità di uscire per l’acqua alta".

La nota inerente al liceo Gatto