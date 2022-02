Allagamenti allo stadio Arechi e alberi sradicati dal vento, l'ira di Celano

Tribuna stampa e nuovi tornelli allagati, nei settori piove a cascata, i bagni versano in condizioni di indecenza. Per non dire di ciò che è stato pomposamente annunciato (tornelli in curva Nord, videosorveglianza, due tabelloni elettronici) da finanziare con i soldi delle Universiadi e non è stato mai realizzato.

La denuncia è del consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Celano che, a mezzo social, punta il dito contro l'amministrazione comunale di Salerno che "fa disastri ovunque mette mano. Non un manufatto realizzato con decenza, non una cosa che funzioni con normalità", ha concluso il consigliere segnalando il disagio dei tifosi.

I disagi per il vento

Intanto, a causa delle raffiche di vento, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore. Tra i vari, quello in via Trento, dove un grosso albero è caduto sulla carreggiata: fortunatamente, in quel momento non si trovava nessuno su quel tratto. I caschi rossi hanno liberato la sede stradale rimuovendo l'arbusto.