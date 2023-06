Allarme blatte in città, il Psi accusa l'Asl: "Sanificazione mai effettuata nonostante i solleciti"

Il Partito Socialista Italiano di Salerno accusa l'Asl in merito alla mancata deblattizazione della città. Le numerose segnalazioni sulla presenza di blatte sul territorio hanno fatto infuriare i membri del coordinamento e del gruppo consiliare: "Stigmatizziamo il comportamento dell’Asl di Salerno circa la mancata deblattizazione della città ed invitiamo gli uffici competenti, così come sollecitato dall’amministrazione comunale, a provvedere sin da subito alle operazioni di deblattizazione della città".

L'intervento

"Non è più procrastinabile l’intervento dell’Asl di Salerno - scrive in una nota il Psi - così come del resto avviene da tempo in tutti gli altri comuni capoluogo della Campania: da Caserta a Napoli, ad esempio, le rispettive Asl territoriali stanno procedendo già dal mese di aprile alle disinfestazioni delle città. Pertanto, auspichiamo che anche l’Asl di Salerno, segua l’esempio delle altre aziende sanitarie regionali ed attivi subito le procedure di sanificazione della città capoluogo e risponda positivamente alle sollecitazioni del Comune di Salerno che già dallo scorso marzo richiedeva il programma degli interventi mai realizzato".