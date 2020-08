Allarme bomba alla Cittadella Giudiziaria di Salerno: arrivano gli artificieri

Allarme bomba, questa mattina, presso la Cittadella Giudiziaria di Salerno. A far scattare i controlli due valige sospette, che sono state abbandonate da ignoti e che non sono passate inosservate ai passanti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Scientifica per effettuare i rilievi del caso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.