Allarme Covid a Salerno città: il Da Procida pieno di pazienti, l'avviso di Polichetti (Udc)

Su 24 posti Covid disponibili, solo 21 risultano ad oggi disponibili al Da Procida di Salerno. "Il virus ha perso le sue caratteristiche iniziali, ma c'è una ripresa della pandemia e possono esserci nuove mutazioni", lo ha sottolineato il responsabile provinciale della Uil, il dottor Mario Polichetti.

L'allarme

In 4 giorni, dai dati forniti dall'Asl alla nostra redazione, sono stati registrati oltre 1300 nuovi casi solo a Salerno città. "La vaccinazione aggiornata è l'unica arma realmente efficace, insieme alla prevenzione, per arrivare alla fine della pandemia", ha concluso Polichetti. Inevitabile, a breve, anche la ripresa del servizio Usca, come annunciato dallo stesso responsabile Uil.