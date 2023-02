Allarme furti ad Albanella, i residenti mettono in fuga l'auto dei ladri

Ancora ladri in azione ad Albanella. Nella serata di ieri, in località Vuccolo Cappasanta, alcuni residenti sono scesi in strada per monitorare il passaggio di auto e pedoni fino a tarda sera, richiedendo sul posto anche la presenza dei carabinieri.

Il caso

Intorno alle 21, infatti, un abitante ha intravisto in via San Chirico un'auto procedere a fari spenti e delle persone sospette avvicinarsi ad un’abitazione poco distante dalla sua casa. Il conducente della vettura, per paura di essere scoperto, si è dato subito alla fuga lasciando nei pressi dell’abitazione presa di mira quelli che erano, con ogni probabilità, tre complici. Quest’ultimi, tutti e tre incappucciati, hanno però fatto perdere le loro tracce. Gli abitanti sono esasperati e stanchi dei furti che, nei giorni scorsi, si sono verificati all'interno di case, aziende agricole, depositi e capannoni.