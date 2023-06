"Attenzione: un uomo sta fotografando le serrature, a Pastena": allarme sui social

"Attenzione a questo soggetto: sta fotografando le serrature degli appartamenti in via Madonna di Fatima a Pastena, l'amica che mi ha girato le foto sta provvedendo a formalizzare denuncia": questo è il testo del post diventato virale su Facebook.

L'allarme

In vari gruppi spcial di quartiere, infatti, da ieri, sono in circolazione le immagini di un presunto ladro che si aggirerebbe nella zona orientale. Accertamenti in corso per verificare i fatti, ma intanto è già scattato l'allarme tra i salernitani.