Allarme furti nel salernitano, il racconto di un lettore: “In un giorno cinque auto rubate”

Il 16 luglio è stata una giornata critica per i residenti di Roccapiemonte, con ben cinque furti di auto modello Fiat 500X segnalati. Anche Castel San Giorgio e Nocera Inferiore sono state state colpite da simili episodi, alimentando l’insicurezza tra i cittadini.

La segnalazione

A segnalare la vicenda un lettore, che è stato anche vittima di uno dei furti. "Il Gps della mia auto - dice - indicava l'ultima posizione sulla strada 268, dopo Scafati, sotto un ponte in uscita. Purtroppo, l'auto non è stata ritrovata poiché i carabinieri accorsi non hanno trovato nulla".