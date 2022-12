Allarme furti nei rioni collinari: l'assessore Natella scrive al sindaco, al Questore e a Tringali

"Nella serata di mercoledì, di ritorno verso la mia abitazione, ho assistito all’arresto di tre cittadini stranieri che presumibilmente stavano commettendo furti nelle abitazioni dei rioni collinari. Grazie al tempestivo intervento di cittadini residenti, che hanno inseguito e bloccato i malviventi, la polizia ha eseguito l’arresto". Lo ha raccontato sui social l'assessore comunale all'Ambiente, Massimiliano Natella che ha inviato una nota al sindaco, all'assessore alla Sicurezza Claudio Tringali ed al questore, per far intensificare i controlli del territorio collinare in questo particolare periodo di festività.

"Gravissimo l’episodio accaduto, inoltre, nella zona di Casa Manzo dove una concittadina è stata aggredita in casa dai malviventi", ha concluso.