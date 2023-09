Allarme sicurezza e degrado dinanzi al Santuario del Carmine, sopralluogo della vicesindaca per l'installazione della videosorveglianza

Degrado umano e mancata sicurezza presso piazzetta Monsignor Bolognini, dinanzi al Santuario della Madonna del Carmine. Proprio lì, infatti, il Rettore del Santuario don Biagio Napoletano, come anche residenti e commercianti della zona, hanno denunciato bivacco ed episodi violenti da parte di alcuni senza fissa dimora che non mostrano rispetto per il decoro e l'igiene pubblici, mettendo anche a rischio la sicurezza di chi percorre quel tratto di strada.

Così, già a luglio, in occasione dei festeggiamenti della Madonna del Carmine, la vicesindaca di Salerno, Paky Memoli si è recata personalmente sul posto per un sopralluogo, al fine di verificare la possibilità di installare un sistema di video-sorveglianza nella zona, per identificare e, quindi, sanzionare i responsabili dei comportamenti incivili e violenti denunciati dagli abitanti del quartiere. "La richiesta del sistema di videosorveglianza è al vaglio dell'amministrazione comunale che ha preso a cuore la problematica vissuta su via Carmine e si sta attivando per risolverla", ha confermato la vicesindaca Memoli.