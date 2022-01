"Date un'offerta per i bimbi poveri, ci manda il parroco", ma è una truffa: l'avviso di una parrocchia di Pagani

Allarme truffe a Pagani. Ignoti, infatti, si stanno recando presso le abitazioni dei fedeli chiedendo offerte per conto della parrocchia della Madonna di Fatima di Pagani. Ma è una bugia. E, dunque, bisogna fare attenzione.

L’avviso

“Nelle ultime ore – si legge sulla pagina Facebook della parrocchia a firma dell'amministratore – in diverse zone della città alcune persone stanno bussando alle porte delle case dicendo di essere stati mandati dal parroco in persona per un aiuto a favore dei bambini poveri lasciando anche un gadget. Nella maniera più assoluta vi chiedo di prestare attenzione e di non aprire la porta di casa vostra a questi falsi profeti”. E ancora: “Chi conosce lo stile della nostra comunità sa bene che non inviamo mai nessuno a chiedere soldi in giro per qualsivoglia motivo. Ogni iniziativa viene sempre comunicata alle celebrazioni. Pertanto, se qualcuno dovesse presentarsi con richieste di offerte, noi di certo non li abbiamo mandati per cui siamo esenti da ogni responsabilità”.