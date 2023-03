Falsi acquisti e finti incidenti: è allarme truffe agli anziani a Salerno

Nella giornata di ieri, a Salerno, si sono registrati alcuni episodi di tentata truffa ad anziani. Diverse le dinamiche. In alcuni casi la vittima è stata avvicinata dal truffatore, il quale gli ha riferito che, avendo il figlio ordinato un profumo, gli dovevano essere corrisposti 50 euro. In un episodio, purtroppo, il raggiro è stato messo a segno.

Il modus operandi

Un'altra modalità ha visto l’anziano ricevere una telefonata, in cui l’interlocutore si è spacciato per un congiunto che segnalava uno stato di difficoltà dovuto ad un incidente stradale. Per evitare conseguenze legali è stato chiesto alla vittima di corrispondere al finto avvocato, che di lì a poco si sarebbe presentato alla porta dell’anziano o che era già presente nell’abitazione della vittima, un’ingente somma di denaro.

L'avviso

La Questura di Salerno ha, da tempo, avviato una campagna di informazione al riguardo e sollecita un’immediata segnalazione al 112 di ogni situazione di questo tipo, in modo da evitare di incorrere in questo odioso reato e consentire un tempestivo intervento delle forze dell’ordine