"L'area è destinata ad alberghi, non a case: attenti alle truffe": De Luca lancia l'allarme a Salerno

"Bisogna fare attenzione ad alcune situazioni delicate che si prestano a speculazione presso l’area a fianco al Grand Hotel dove c’è un parcheggio che è per metà recintata: un’area che è stata venduta dal Comune per realizzare alberghi. La destinazione di quell’area è alberghiera e basta, quindi ne approfitto per informare i nostri concittadini che se qualcuno cercasse di vendere sulla carta appartamenti privati è un delinquente, un truffatore. Attenzione a non versare centinaia di migliaia di euro perché andrebbero perduti".