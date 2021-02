Allarme truffe a Baronissi: il sindaco mette in guardia gli anziani

Valiante: "Registriamo ancora la presenza in Città di ceffi che chiedono denaro a vecchietti per fantomatici pacchi da consegnare a loro parenti"

Torna l'allarme truffe a Baronissi: ignoti, infatti, tentano di ingannare e derubare anziani a casa loro. "Registriamo ancora la presenza in Città di ceffi che chiedono denaro a vecchietti per fantomatici pacchi da consegnare a loro parenti. - ha fatto sapere il sindaco Gianfranco Valiante - Allertiamo immediatamente i Carabinieri telefonando al 112 in caso di visite di persone sconosciute e sospette".