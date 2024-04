Allarme truffe a Positano, l'appello del Comune: "Avvisate i vostri familiari anziani"

Allarme truffe a Positano: le forze dell’ordine hanno segnalato, ieri, anche all'amministrazione comunale, che sono in atto tentativi di raggiro rivolti alle fasce deboli. "Invitiamo tutti i cittadini a prestare la massima attenzione alle truffe telefoniche e con falsi addetti che bussano alle porte chiedendo denaro - scrive sui social il Comune di Positano - Attenzione anche a truffatori che si spacciano per familiari al telefono e fanno richieste in denaro in cambio di consegne di pacchi. Preghiamo i familiari di avvisare anche le persone più anziane. In caso di telefonate sospette contattare tempestivamente le forze dell’ordine", concludono da Palazzo di Città. Si raccomanda prudenza e attenzione da parte della comunità per proteggere gli anziani.